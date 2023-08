Am 1. Juli Treffen der Schlagerstars: Florian Silbereisen meets Melissa Naschenweng Kitzbühel - Die Kärntnerin Melissa Naschenweng ist schon lange kein Geheimtipp mehr. Nun trifft sie bald auf Florian Silbereisen. Wird das ein geheimes Meeting, oder was steckt dahinter? von Redaktion 1 Minute Lesezeit (137 Wörter) © nassfeld.at

Bald ist es so weit, die Bergbauern Tour von Melissa Naschenweng feiert am 27. Mai ihr Finale in Wien. Wer glaubt, dass die Kärntnerin dann eine Pause einlegt, irrt sich.

Im Juni gehts weiter

Denn am 23. und 24. Juni tritt die Lesachtalerin beim “Wenn die Musi spielt” Sommer-Open-Air in Bad Kleinkirchheim auf. Dort sind auch andere Schlagergrößen, wie Nik. P, die Nockis, Semino Rossi und noch einige mehr. Am 1. Juli ist es dann so weit und Melissa trifft auf Florian Silbereisen…

Schlagerboom Open Air in Kitzbühel

In Kitzbühel findet am 1. Juli nämlich die große Schlagerboom Open Air Stadionshow statt. Dort tritt Naschenweng neben vielen Schlagergrößen auf. Denn bereits zugesagt haben: DJ Ötzi, Beatrice Egli, Andreas Gabalier, Howard Carpendale, Andy Borg, Mireille Mathieu, Vicky Leandros und der Hit – Weltstar ANASTACIA ist dabei.