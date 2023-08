35.000 Euro Schaden Elektro­geschäft geplündert: Täter flüchteten durch's Fenster Bleiburg - Heute Nacht, Montag, 22. Mai 2023, brachen bislang noch unbekannte Täter in einen Elektrohandel im Bezirk Völkermarkt ein. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (68 Wörter) SYMBOLFOTO © Egon Weissheimer

Am heutigen Montag, 22. Mai 2023, zwischen 02.06 Uhr und 02.59 Uhr brachen bisher unbekannte Täter in ein Elektronikgeschäft in Bleiburg ein.

Tausende Euro Schaden

Laut Videoaufzeichnungen dürfte es sich um drei männliche Einbrecher handeln. Sie schnitten einer Fensterscheibe des Elektrohandels auf, um sich so Zutritt ins Gebäude zu verschaffen. Sie stahlen eine größere Anzahl an Mobiltelefonen. Der Schaden beläuft sich derzeit auf rund 35.000 Euro.