Heute Vormittag

Lehrling (17) stürzte von Leiter zwei Meter ab: Verletzt

St. Veit/Glan - Am 22. Mai .2023 gegen 10.15 Uhr war am Firmengelände einer Firma in St. Veit/Glan ein 17-jähriger Lehrling mittels Schremmhammer (Abbauhammer) damit beschäftigt, die Verschalung eines Gebäudes zu entfernen. Dazu musste er über eine Stahlsprossenleiter in mehrere Meter Höhe aufsteigen, um dort mit dem Werkzeug die Arbeiten durchzuführen. Dann geschah das Unglück.