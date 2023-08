Cool: Hier hat eine neue Burger King Filiale eröffnet Kärnten - Vergangene Woche hat bei der Raststation Eisentratten eine neue Fast Food Filiale eröffnet. Nun könnt ihr dort bei Burger King essen. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (70 Wörter) © BURGER KING®

Bereits letzte Woche wurde eine neue Burger King Filiale in Kärnten eröffnet. Ihr findet den beliebten Fast Food Laden bei der Raststation Eisentratten.

Raststation Eisentratten

Auf dem Rastplatz Eisentratten an der Tauernautobahn A10 in Kärnten, könnt Pause machen und wenn ihr wollt was essen. Übrigens: Das neue Burger-Restaurant ist Pächter des ebenfalls neu eröffnetem Rosehill Foodpark des Unternehmens “The Eatery Group GmbH”.