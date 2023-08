"Offene Felder" Kunst trifft Landwirtschaft: „Der große Kreislauf“ als Skulptur Groß St. Florian - Bei einem mehrwöchigen Aufenthalt am Hof von Schafzüchter Siegfried Pommer in Groß St. Florian setzte sich der Künstler Markus Hiesleitner mit dem ökologischen Umgang mit Natur, Mensch, Tier und Landwirtschaft auseinander. Daraus erwuchsen eine Skulptur sowie ein umfassendes Archiv. von Elisa Auer 2 Minuten Lesezeit (250 Wörter) Der große Kreislauf wurde eröffnet: Künstler Markus Hiesleitner, Leiterin Elisabeth Fiedler, Siegfried Pommer, Bgm. Alois Resch, Wolfgang Schlag (Ö1) v.l. © c-u pictures/Corinna Klug

Das Projekt OFFENE FELDER führt 12 Landwirte in der Steiermark mit ebenso vielen Künstler und -kollektiven aus dem In- und Ausland zusammen, um einen Dialog über Kunst und Landwirtschaft zu öffnen. Am 19. Mai präsentierte der Künstler Markus Hiesleitner sein Ergebnis dieser Auseinandersetzung im Rahmen der „Schillern ‒ Kunst- und Kulturtage“ – eine kulturelle Landpartie.

Künstler half am Hof mit

Ab Sommer 2022 verbrachte der Künstler mehrere Wochen in Groß St. Florian. Dabei begleitete er die bäuerliche Arbeit auf dem traditionell geführten Hof von der Heuernte im Sommer über die Obstverarbeitung im Herbst, von der Holzarbeit im Winter bis hin zum Scheeren der Schafe im Frühjahr. Bei seinem Aufenthalt entdeckte Hiesleitner viel Bekanntes: „Auf dem Hof von Siegfried Pommer erinnerte ich mich an die Selbstversorger-Wirtschaft meiner Großeltern, die mich als Kind geprägt hat. Ich entdeckte viel Vertrautes und entwickelte daraus die Skulptur Der große Kreislauf, der auch die Beobachtung ökologischer Kreisläufe und der nachhaltige Umgang mit Ressourcen zugrunde liegt.“

Der Erdboden als Kunstobjekt

In seiner transdisziplinären Forschung verbindet der in Wien lebende Künstler künstlerische Fragestellungen mit Strategien ökologischer Landwirtschaft. Der Erdboden als bedeutendste Ressource für die Landwirtschaft ist dabei zentraler Untersuchungsgegenstand seiner künstlerischen Auseinandersetzung. Dabei bezieht er sich auf die belebte oberste Schicht der Erdoberfläche, die sensibler und zugleich verletzlicher Träger unseres Lebensraumes ist. Humus, als wichtiger organischer Bestandteil davon, enthält zahlreiche Bodenorganismen, die diesen permanent herstellen, erneuern und gesund halten.