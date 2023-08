Bildgedichte: Gelesen, gemalt, gespielt Ausstellung: Ein Blick in die Köpfe der kreativsten Schüler Klagenfurts Klagenfurt - Bis zum 18. Juni präsentiert die Stadtgalerie die Gewinnerwerke eines Kreativwettbewerbs für Jugendliche. Der Wettbewerb wurde in Zusammenarbeit mit dem STW-Lyrikpreis ausgeschrieben. Der Bildungsreferent, Vizebürgermeister Mag. Philipp Liesnig, gratuliert den jungen Künstlerinnen und Künstlern und zeigt sich beeindruckt von den kreativen Ergebnissen. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (192 Wörter) Bildungsreferent Vizebürgermeister Mag. Philipp Liesnig und Stadtwerke-Vorstand DI Erwin Smole gratulieren den Gewinnerinnen und Gewinnern des Kreativwettbewerbes. © Thomas Hude

Unter dem Motto “Bildgedichte – Gelesen, gemalt, gespielt” fand in diesem Jahr zum zweiten Mal ein Kreativwettbewerb für Kinder und Jugendliche statt, der im Rahmen des “Kärntner Lyrikpreises” in Kooperation mit der Bildungsdirektion durchgeführt wurde. Schülerinnen und Schüler der 1. und 2. Sekundarstufe waren eingeladen, sich mit ausgewählten Gedichten von Ernst Jandl, Arthur Rimbaud und Günther Anders auseinanderzusetzen, daraus Ideen zu entwickeln und diese dann in Bildern umzusetzen. Die Gewinnerinnen und Gewinner haben nicht nur die Möglichkeit, ihre Werke in einer repräsentativen Ausstellung zu präsentieren, sondern erhalten auch insgesamt 1.450 Euro Preisgeld.

“Die Vielzahl fantastischer Ergebnisse ist beeindruckend”

“Wir möchten junge Menschen für Literatur begeistern, ihre Kreativität wecken und ihnen die Möglichkeit geben, ihre Kunstwerke angemessen zu präsentieren. Die Vielzahl fantastischer Ergebnisse ist beeindruckend”, sagt Bildungsreferent Vzbgm. Mag. Philipp Liesnig, der die Ausstellung “Bildgedichte” im “Living Studio” der Stadtgalerie eröffnet hat. Insgesamt werden 198 Einzelwerke ausgestellt, was eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Besonders spannend ist, dass es dieses Mal auch Installationen und dreidimensionale Werke zu sehen gibt, ergänzen Kulturabteilungsleiter Mag. Alexander Gerdanovits und Stadtgalerie-Leiterin Mag. Beatrix Obernosterer.