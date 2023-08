28. Juni Im Juni wird´s heiß: Berühmte Rock-Band heizt Grazer Stadthalle ein Graz - Bald ist es so weit und Rock-Fans dürfen sich auf ein besonderes Musik-Spektakel freuen: Die dänische Band "Volbeat" kommt nach Graz und bespielt am 28. Juni die Grazer Stadthalle. von Elisa Auer 1 Minute Lesezeit (114 Wörter) © Elisa Auer

Die berühmte Band “Volbeat” aus Kopenhagen tourt nun durch verschiedene Städte. Die Karten für ihr Konzert in Oberösterreich bei der Burg Claim gingen weg wie warme Semmeln. Wer nicht sehr schnell war, der konnte kein Ticket mehr ergattern. Auch in Graz legt die Rock-Band einen Halt ein. Die Front-of-Stage-Tickets sind bereits ausverkauft, normale Stehplätze gibt es hier noch zu erwerben. Wer gemeinsam mit “Volbeat” Graz zum Beben bringen will, der sollte sich mit dem Kauf nicht allzu lange Zeit lassen. Den Support übernimmt “Danko Jones” und als Opener wird “Mother´s Cake” die Stimmung einheizen. Der Einlass startet ab 17.30 Uhr, um 19 Uhr soll es dann die musikalische Einleitung geben.