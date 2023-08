Seit 11 Jahren Seine eigene Sprache finden: "Schreib­stätte" hilft Menschen aus der Krise Kärnten - Die "Schreibstätte" von Clemens Luderer, bietet vor allem suchtkranken Menschendie Möglichkeit, ihre "eigene Sprache" zu finden, um ihre Gefühle besser ausdrücken zu können. Das Thema Alkoholkonsum wird aktuell wieder vermehrt aufgegriffen. Erst vor Kurzem machte die "Dialogwoche Alkohol" darauf aufmerksam. von Janine Ploner 2 Minuten Lesezeit (256 Wörter) #GOODNews Bereits vor 11 Jahren gündete Clemens Luderer eine eigene "Schreibstätte". © Tanja Pfleger

Clemens Luderer gründete vor 11 Jahren im Krankenhaus de La Tour in Treffen eine eigene Schreibstätte. Dort befasst er sich mit dem kreativen Schreiben. Mittlerweile gibt es die „Schreibstätte“ wöchentlich im Krankenhaus de La Tour und in der Spezialklinik für Essstörung in Waiern, Feldkirchen.

Erfolge bei bereits über 100 Patienten

Ab Juni findet sie auch in der Jugend WG „Amica“ in Klagenfurt statt. Diese wurde sogar vom Land Kärnten gefördert. Die Menschen finden darin den Zugang zu ihrer „eigenen Sprache“ und lernen diese ohne Beurteilung äußern zu können. ” Zahlreiche Menschen haben durch die Schreibstätte ihr ‘Gedankenkreisen’ beruhigen können und eine Möglichkeit gefunden ihre Gefühlswelt zu benennen”, erklärt Luderer. Mehrere hundert Patienten haben die „Schreibstätte“ bereits besucht.

Vor allem für suchtkranke Menschen

Der „Fit for life“ Literaturpreis wird jährlich veranstaltet und richtet sich an suchtkranke Menschen aus ganz Österreich, um diese in ihrem literarischen Bestreben zu unterstützen. Dieses Jahr fand die Verleihung bereits am Mittwoch, 10. Mai 2023, im Kurhaus der Klinik Penzing in Wien statt. Eingereicht werden konnten literarische Texte aller Art. Auch fünf Texte aus der „Schreibstätte“ wurden von der Jury ausgewählt und die Verfasser wurden nach Wien eingeladen. Die drei Männer und zwei Frauen sind alle ehemalige Patienten aus dem Krankenhaus de La Tour in Treffen. Auch sie besuchten eine Zeit lang wöchentlich die „Schreibstätte“. Den Preis gewonnen hat übrigens der Text von Babak Moghaddam. Er trägt den Titel „Zwischenwelten“.

© Tanja Pfleger © Clemens Luderer