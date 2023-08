Ab Herbst Günstige Produkte aller Art: St. Veit bekommt einen "Action" St. Veit - Die St. Veiter dürfen sich im Herbst auf eine Neueröffnung freuen: Im Oktober dieses Jahres wird eine neue Filiale der beliebten Einzelhandelskette "Action" ihre Türen öffnen. Das Unternehmen, das für sein breites Sortiment an preisgünstigen Produkten bekannt ist, hat die bevorstehende Eröffnung bereits gegenüber 5 Minuten bestätigt. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (116 Wörter) © Action

Andreas Freitag, Pressesprecher des Unternehmens erklärt gegenüber 5 Minuten: “Ich kann bestätigen, dass eine Filiale in St. Veit an der Glan geplant ist. Laut Plan soll die Eröffnung erst im Oktober stattfinden”. Nähere Details gäbe es allerdings noch nicht.

Beim Action gibt es “alles”

Action, mit Hauptsitz in den Niederlanden, hat sich in den letzten Jahren zu einer der führenden Einzelhandelsketten in Europa entwickelt. Mit mehr als 1.700 Filialen in verschiedenen Ländern bietet das Unternehmen eine vielfältige Auswahl an Haushaltswaren, Dekorationsartikeln, Spielzeug, Bürobedarf, Elektronik und vielem mehr. Kunden schätzen vor allem die attraktiven Preise und das ständig wechselnde Sortiment, das regelmäßig neue Überraschungen bereithält.