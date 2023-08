Schwerer Arbeitsunfall am Tennisplatz

Zwischen Rasen­mäher und Wand einge­klemmt: Tennis­spieler eilten zu Hilfe

St. Veit - Heute Mittag, gegen 12.20 Uhr lenkte ein 58-jähriger Mann aus St. Veit einen Rasentraktor am privaten Vereinsgelände eines Tennisclubs in Treibach Althofen Beim Aussteigen aus dem Rasentraktor löste sich aufgrund eines Fahrfehlers offensichtlich die Feststellbremse, wodurch sich dieser in Bewegung setzte.

von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (71 Wörter)