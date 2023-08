Am 2. September Das erste S von STS: Gert Steinbäcker & Band kommen nach Kärnten Wolfsberg - Gert Steinbäcker mit seiner Band präsentieren sich im Sommer/Herbst 2023 auf einigen wenigen Konzerten in Österreich und Deutschland. Und sie kommen auch nach Kärnten! von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (213 Wörter) Gert Steinbäcker © Christian Jungwirth

Die mächtige Woge voller Zustimmung und Anerkennung für sein in jeder Hinsicht gelungenes Soloprojekt schlägt sich nicht nur eindrucksvoll in der Reaktion des Publikums nieder, sondern gleichermaßen in den Stimmen der Kritik: „Steirerbua“ voller Dynamik“ „Ein ganz großer Abend“ „Diesen Abend“ wird das Publikum so schnell nicht vergessen…“ „Ein überragendes Konzert, das Dank Gert Steinbäcker und einer grandiosen Band zum unvergesslichen Abend wurde.“

Das Publikum auf seiner Seite

Der sympathische 69-jährige Liedermacher mit 5-köpfiger Band präsentiert sich 2023 nicht nur hautnah, sondern kraftvoll, stimmgewaltig und einfach weiterhin unverwechselbar. Nachdem STS, eine der erfolgreichsten österreichischen Bands der letzten dreißig Jahre, ihre Live-Aktivitäten im Jahr 2015 beendet hat…kehrt nun Gert Steinbäcker eindrucksvoll wieder auf die Bühnen der Konzertsäle zurück. Mit einer gelungenen Auswahl von Solo-Kompositionen und alt bekannten STS-Songs hat Steinbäcker von Anfang an das Publikum auf seiner Seite.

“Irgendwann bleib i dann durt”

„Es war die beste Zeit“, „I hob di leben gseng“ oder „Irgendwann bleib i dann durt“ werden für spontane Standing Ovations und nicht endenden Beifall sorgen. Es sind nie nur gesungene Botschaften, sondern eben auch authentische Empfindungen, die es zu hören gibt. Wunderbare Liebeslieder, aber auch eindeutige Kritik in allen politischen und sozialen Bereichen.