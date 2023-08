Aus unbekannter Ursache Plötzlich während der Fahrt: Anhänger mit Heuballen fing Feuer Pernegg an der Mur - Aus bislang ungeklärter Ursache geriet Montagmittag, 22. Mai 2023, ein Anhänger mit Heuballen während der Fahrt in Brand. Der Fahrzeuglenker (38) wurde verletzt und befindet sich im Krankenhaus. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (213 Wörter) © Pixabay

Gegen 11.30 Uhr fuhr der 38-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung auf der Brucker Begleitstraße (L121) von Frohnleiten kommend in Richtung Bruck an der Mur. Am mitgeführten Anhänger hatte der Mann fünf Heuballen transportiert. Auf Höhe des Murkraftwerks in Zlatten bemerkte der 38-Jährige plötzlich Rauch im Rückspiegel des Fahrzeuges. Sofort hielt er sein Fahrzeug an und koppelte den in Brand geratenen Anhänger vom Fahrzeug ab. In der Folge versuchte er noch die brennenden Heuballen vom Anhänger in die angrenzende Mur zu stoßen, was jedoch misslang.

Straßensperre

Ein vorbeifahrender Verkehrsteilnehmer alarmierte die Feuerwehr. 21 Einsatzkräfte der Feuerwehr Pernegg konnten den Brand in der Folge löschen. Auch die Straßenmeisterei Bruck an der Mur stand für die Aufräumarbeiten im Einsatz und entfernte die Heuballen von der Fahrbahn. Die L121 war für die Dauer der Aufräumarbeiten knapp zwei Stunden lang gesperrt.

Lenker verletzt

Der 38-Jährige wurde mit Anzeichen einer Rauchgasvergiftung ins LKH Hochsteiermark/Standort Bruck eingeliefert und stationär aufgenommen. Der Schaden dürfte sich auf rund 10.000 Euro belaufen. Die Brandursache steht bislang noch nicht fest und ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Für die polizeilichen Ersterhebungen standen Polizeistreifen aus Bruck an der Mur sowie Breitenau am Hochlantsch im Einsatz.