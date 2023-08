Diebstahl Aus verschlossener Tiefgarage: E-Bikes direkt von Fahrradträger geklaut Villach - Heute Nacht klauten dreiste Diebe zwei teure E-Bikes aus einer abgesperrten Tiefgarage in Villach. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (73 Wörter) © pixabay.com

In der Nacht vom 21. auf den 22. Mai ereignete sich in Villach ein Diebstahl, bei dem unbekannte Täter zwei hochpreisige E-Bikes aus einer versperrten Tiefgarage entwendeten. Die Diebe hatten es offensichtlich gezielt auf die E-Bikes abgesehen, die auf einem Fahrradträger am Auto der beiden Besitzer befestigt waren. Das betroffene Fahrzeug gehörte einem 68-jährigen Mann und einer 55-jährigen Frau aus Villach. Der Gesamtschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.