Wettervorhersage Kurzer Hagel­schauer über Kärnten: Kommt da noch mehr? Kärnten - Während es heute Vormittag noch brütend heiß war, ging heute Nachmittag ein kurzer Regenschauer und sogar etwas Hagel über Kärnten nieder. Kommt da noch mehr auf uns zu? von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (171 Wörter) © Montage: Thomas Kaiser/ 5min.at

Im Vorfeld einer Kaltfront bilden sich nämlich am Dienstag recht verbreitet Gewitter, die im Osten mit Starkregen auch kräftig ausfallen können. “Anhand der Großwetterlage für morgen lässt sich gut erkennen, warum die derzeitige frühsommerliche Witterung zu Ende geht und dies auch mit verbreiteten Gewittern einhergeht. Ein kleinräumiges Tief über Dänemark lenkt seine Kaltfront (blau) über Deutschland hinweg Richtung Österreich. Vor der Front lagert noch einmal feucht-warme und labil geschichtete Luft”, erklärt Konstantin Brandes von der Österreichischen Unwetterzentrale.

Gute Nachrichten für Kärnten

Bilder zeigen, wie es heute in Klagenfurt sogar kurz hagelte. Am morgigen Dienstag soll Kärnten aber eher verschont bleiben. “Die Schauer und Gewitter breiten sich im Tagesverlauf auf weite Teile Österreichs aus. Am längsten trocken bleibt es im Klagenfurter Becken, im Süden der Steiermark, im Burgenland und im östlichen Flachland”, so der Wetterexperte. “In den Abendstunden lässt die Gewittergefahr wieder nach, in den Folgetagen sind dann generell keine kräftigen Gewitter mehr zu erwarten”.