Polizei fahndet nach Lenker Fahrzeug­teile ins Auto geschleudert: 30-Jähriger nach Kollision verletzt Gratwein/ Bezirk Graz-Umgebung - Nach einem Verkehrsunfall mit Verletzungsfolge fahndet die Polizei in Gratwein nach dem bislang unbekannten Lenker eines Kastenwagens/Lkw. Die Polizei ersucht um Hinweise. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (134 Wörter)

Gegen 11.30 Uhr fuhr ein 30-jähriger Grazer am heutigen Montag, 22. Mai 2023, mit seinem Pick-Up (Dodge RAM 1500) auf der L302/Judendorferstraße von Gratwein kommend in Richtung Gratkorn. Dabei kam ihm in einer langgezogenen Linkskurve im Bereich der Mur ein bislang unbekannter Kastenwagen bzw. ein Lkw entgegen. Dieser soll leicht auf die Fahrspur des 30-Jährigen geraten sein, woraufhin es zu einer Spiegel-Spiegel-Kollision die beiden Fahrzeuge kam.

Lenker verletzt: Polizei bittet um Hilfe

Aufgrund des wuchtigen Aufpralles wurden Fahrzeugteile durch das offene Fahrer-Fenster ins Fahrzeuginnere geschleudert. Dabei erlitt der 30-Jährige Schnittverletzungen am linken Arm. Beim zweitbeteiligten Fahrzeug soll es sich um einen silber-grauen oder weißen Kastenwagen bzw. Lkw gehandelt haben. Der oder die Lenker/in dürfte nach dem Zusammenstoß nicht angehalten haben. Die Polizeiinspektion Gratwein ersucht unter 059133/6137 um Hinweise zum unbekannten Fahrzeuglenker.