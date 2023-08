Halter angezeigt

Duschwanne als einzige Wasser­quelle: Hunde lebten vier Wochen in Kot und Dreck

Klagenfurt - Heute Vormittag, um 9.40 Uhr, wurde die Polizei St. Ruprechter Straße von Wohnungsnachbarn in Kenntnis gesetzt, dass in einer Wohnung in Klagenfurt St. Ruprecht offenbar verwahrloste Hunde gehalten wurden, da die Wohnungsmieter schon längere Zeit nicht mehr in der Wohnung gesehen wurden.

