Nach Faustschlag ins Gesicht Schlägerei auf Zeltfest eskaliert: "Meine 17-jährige Tochter ist jetzt traumatisiert" St. Veit - Als eine Schlägerei auf einem Zeltfest ausufert, kommt eine 17-Jährige unbeteiligt zum Handkuss - oder viel mehr zum Faustschlag - und zwar mitten ins Gesicht. Nun ist das Mädchen, das im Klinikum behandelt werden musste, laut Mutter traumatisiert. Der Täter wird angezeigt. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (141 Wörter) © Pexels/Liza Summer

Was ist genau passiert? Ein 21-jähriger, mittlerweile bekannter Täter, aus St. Veit/Glan, war auf einem Zeltfest am 20. Mai, in der Gemeinde St. Georgen am Längsee in einen Zwist mit einem 19-Jährigen geraten. Als der Streit ausuferte, traf der 21-Jährige, ein 17-jähriges Mädchen, das überhaupt nicht am Streit beteiligt war, mit der Faust im Gesicht, wodurch sie schwer verletzt wurde.

Täter konnte durch Zeugen gefunden werden

Das Opfer wurde mit der Rettung in das Klinikum Klagenfurt am Wörthersee eingeliefert und dort behandelt und mittlerweile in die häusliche Obhut entlassen. “Das Opfer wurde durch den Faustschlag laut Aussage der Mutter traumatisiert”, heißt es seitens der Polizei. Der nicht mehr am Tatort aufhältige Täter konnte aufgrund der Zeugenaussagen vor Ort und mittels Lichtbild ausgemittelt werden. Er wird der Staatsanwaltschaft angezeigt.