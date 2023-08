Drei Stockwerke 12 Meter in die Tiefe gestürzt: Arbeiter (26) schwebt in Lebensgefahr Graz - Ein Arbeiter (26) stürzte Montagnachmittag, 22. Mai 2023, auf einer Baustelle über drei Stockwerke hinweg in die Tiefe. Der Mann wurde lebensgefährlich verletzt und befindet sich im Tiefschlaf. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (165 Wörter) © 5min.at

Kurz vor 14 Uhr war der 26-jährige Ungar auf einer Großbaustelle in einem Gebäudekomplex am Joanneumring mit Spachtelarbeiten im Außenbereich eines Liftschachtes beschäftigt. Dabei befand sich der Arbeiter in etwa zwölf Metern Höhe auf einer mobilen Arbeitsbühne im Stiegenhaus. Aus bislang noch nicht restlos geklärter Ursache stürzte der 26-Jährige in der Folge von der Arbeitsbühne drei Stockwerke in die Tiefe. Dort schlug er auf einem Stiegengeländer auf. Arbeitskollegen entdeckten den Mann und verständigten die Rettungskräfte. Der 26-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde nach medizinischer Erstversorgung vom Roten Kreuz und einem Notarzt ins Landeskrankenhaus Graz eingeliefert. Dort soll er notoperiert bzw. in künstlichen Tiefschlaf versetzt worden sein.

Ermittlungen zum Unfallhergang

Neben der Polizei hat auch das Arbeitsinspektorat umgehend die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge könnte die besagte Arbeitsbühne nicht sachgemäß aufgebaut gewesen sein. Zur genauen Unfallursache und zum Unfallhergang werden noch weitere Ermittlungen geführt.