Wetterprognose Viel Sonne in Kärnten: Regen macht sich am Nach­mittag breit Kärnten - Am Dienstag macht sich bis zum späten Mittag die Sonne sichtbar. Am Nachmittag ziehen erste Regenschauer auf. Die Höchstwerte liegen bei 25 Grad. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (96 Wörter) © Rosie Orasch

Am Dienstag scheint am Vormittag verbreitet die Sonne. Ab Mittag machen sich zahlreiche Quellwolken am Kärntner Himmel bemerkbar und die Sonne verzieht sich langsam. Am Nachmittag steigt die Schauer- und Gewitterbereitschaft an. “Oft kann der Tag jedoch auch trocken zu Ende gehen, am geringsten ist die Gewitterneigung voraussichtlich im Klagenfurter Becken”, teilen die Meteorologen von GeoSphere Austria mit. Die Temperaturen steigen auf bis zu 25 Grad.

So wird das Wetter in Klagenfurt

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Klagenfurt





So wird das Wetter in Villach

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Villach