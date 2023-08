Sonne, Wind und Gewitter: Am Dienstag wird es bis zu 25 Grad heiß Steiermark - Der Dienstag verläuft anfangs recht sonnig. Bis zu 25 Grad können es werden. Am Nachmittag können in Teilen des Landes teils heftige Gewitter aufziehen. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (100 Wörter) © Hannah Kulmitzer

Am Dienstag bleibt uns in den südlichen und östlichen Teilen der Steiermark das frühsommerliche Wetter erhalten. Hier scheint die Sonne am meisten und die Temperatur erreicht bei leichter Schwüle gute 25 Grad. In der Obersteiermark und auch im Bergland hält das sonnige Wetter jedoch nur am Vormittag. “Am Nachmittag bilden sich einige, lokal kräftige Regenschauer und Gewitter”, warnen die Meteorologen von GeoSphere Austria. Hier ist mit Temperaturen von maximal 21 bis 24 Grad zu rechnen. Mit den Schauern frischt West- bis Nordwestwind auf.

So wird das Wetter in Graz:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Graz.