Bürgermeister lädt zu klärendem Gespräch Christkindlmarkt in Gefahr? Standler erheben schwere Vorwürfe gegen Stadt & Tourismus Klagenfurt - Bereits im Frühjahr denken viele Fieranten und Gastronomen des Klagenfurter Christkindlmarktes schon an das Weihnachtsgeschäft. Doch nun scheinen Wolken im Weihnachtsparadies aufzuziehen. Die Standler erheben schwere Vorwürfe gegen die Stadt Klagenfurt. Der Bürgermeister bemüht sich, den Streit zu schlichten. von Carolina Kucher 4 Minuten Lesezeit (493 Wörter) © DIETER KULMER PHOTOGRAPHY

“In den letzten Jahren war diese Planungssicherheit aufgrund der Corona-Situation nicht gegeben,

im heurigen Jahr ist sie nicht gegeben aufgrund unserer Stadtpolitik. Einer Stadtpolitik, die nicht mit den

Unternehmern arbeitet, sondern gegen sie. Die nicht mit jenen spricht, die den Klagenfurter Christkindlmarkt

erst zu dem machen, was er ist”, so die anklagenden Worte der Mitglieder des Vereins Klagenfurter Christkindlmarkt und des Brauchtumverbandes Kärnten. Sie werfen der Stadt “verschlossene” Türen vor und es solle, so die Behauptung des Vereins, eine Umgestaltung in Planung sein, die “nicht nur zum Nachteil des Christkindlmarktes selbst wäre, sondern vor allem zum Nachteil vieler Fieranten und Gastronomen” sein könnte. Angesprochen werden konkret die Leiterin des Klagenfurter Stadtmarketings, Inga Horny-Seidl und der Leiter des Klagenfurt Tourismus, Helmuth Micheler.

“Wir sind jederzeit zu Gesprächen bereit”

Horny werden ein paar unschöne Aussagen hinsichtlich der Besucher des Christkindlmarkts vorgeworfen („Proletenveranstaltung“) und Micheler wolle, dass sich der Christkindlmarkt nur noch “um den Lindwurm, seine Sage und um Märchen drehen soll”. Horny dementierte bereits, jemals etwas in diese Richtung gesagt zu haben. Was sich der Verein wünscht? Mitsprache in allen Punkten. Man wolle sich auf keinen Fall querstellen: Wir, die Mitglieder des Vereins Klagenfurter Christkindlmarktes als auch die Mitglieder des Brauchtumverbandes Kärnten sind mitnichten gegen Veränderungen. Wir sind jederzeit zu Gesprächen bereit, wir sind auch jederzeit bereit unseren Input einzubringen: sind doch wir es, die am besten wissen, was einer Veränderung bedarf und was nicht (…) Und wir wissen vor allem eines: Jede Veränderung ist nur so gut, wie die Personen, die diese Veränderung mittragen”. Der Appell des Vereins an den Bürgermeister Christian Scheider: “unser Christkindlmarkt muss – im Aufbau und in der Ausgestaltung – bleiben, wie er war! Wir, die Betreiber des Christkindlmarktes, müssen in Veränderungsprozesse- und -gestaltungen eingebunden und berücksichtigt werden. Wir sind nicht nur Teil des Christkindlmarktes- wir sind der Christkindlmarkt!”

Bürgermeister holt alle an einen Tisch

Der Bürgermeister selbst stellt sich inzwischen ganz klar hinter die Mitarbeiter im Tourismus und Stadtmarketing: „In den vergangenen Jahren ist in unserer Stadt sehr viel weitergegangen. Natürlich gibt es immer Dinge, die ausbaufähig sind, an denen man arbeiten muss, um voranzukommen. Klagenfurt soll in den Bereichen Tourismus und Marketing eine Stadt der Zukunft sein. Der Christkindlmarkt ist ein wesentlicher Puzzlestein in diesem Bereich und muss in jedem Fall zukunftsfit gemacht werden“, sagt der Bürgermeister. „Das gelingt immer nur gemeinsam. Scheinbar muss aber die Kommunikation untereinander erhöht werden“, so Scheider, der in einem ersten Schritt zu einem Gespräch mit Stadtmarketing, Tourismus und dem Verein Klagenfurter Christkindlmarkt laden wird, um die Vorwürfe aus dem Weg zu räumen und eine gemeinsame Basis wiederherzustellen. In einem zweiten Schritt, sobald das Grundkonzept fertig ist, wird es Gespräche mit allen beteiligten Fieranten geben. „In dieser Stadt geht es immer um dasselbe – gemeinsam an einem Strang zu ziehen und so erfolgreich zu sein“, so der Bürgermeister abschließend.