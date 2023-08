Fortführung der Startförderung beschlossen 20.000 Euro pro Gemeinde: So soll der Tourismus in Kärnten erblühen Kärnten - Im Jahr 2021 hat das Tourismusreferat eine Initiative gestartet, die den Zusammenschluss von Gemeinden und Tourismusverbänden sowohl beratend als auch finanziell unterstützt. Die Fortführung der Startförderung für mehrgemeindige Tourismusverbände wurde für das Jahr 2023 beschlossen. von Carolina Kucher 2 Minuten Lesezeit (344 Wörter) © Rosie Orasch

„Ziel ist es, den Tourismus in der Region durch gemeindeübergreifende Zusammenarbeit weiterzuentwickeln und Ressourcen zu bündeln, um dadurch noch stärker am nationalen und internationalen Tourismusmarkt auftreten zu können“, so Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig heute, Montag, im Rahmen der Regierungssitzung. Dort wurde heute die Fortführung der Startförderung für mehrgemeindige Tourismusverbände für das Jahr 2023 beschlossen.

“Gibt noch viel Potenzial“

Die vergangenen Jahre haben gezeigt, wie wichtig und erfolgreich diese Initiative ist. „Allein die neugegründeten Tourismusverbände Geopark Karawanken, Rosental und Mölltal konnten wir mit insgesamt 380.000 Euro unterstützen. Davon profitieren nicht nur die Betriebe, sondern vor allem auch die Gäste vor Ort. Aber es gibt noch viel Potenzial“, betont Schuschnig und ergänzt, dass künftig noch mehr gemeindeübergreifende Zusammenschlüsse forciert werden sollen. „Mit der Fortführung des Startzuschusses setzen wir einen Anreiz für weitere Gemeinden und Tourismusverbände, die an einer Bildung von gemeindeübergreifenden Kooperation interessiert sind“, ist Schuschnig überzeugt.

Finanzielle und personelle Ressourcen gebündelt

Seitens des Landes wird die Gründung von gemeindeübergreifenden Tourismusverbänden mit 20.000 Euro je teilnehmender Gemeinde als Startförderung unterstützt. „Durch die Zusammenarbeit können alle Beteiligten mit mehr Kraft auftreten, gemeinsame Tourismus- und Freizeitangebote entwickeln und dadurch touristische Wertschöpfung in die Region holen“, betont Schuschnig. Die Kooperation bündelt nicht nur finanzielle und personelle Ressourcen, sondern ermöglicht größere, gemeindeübergreifende Projekte, bringt eine Effizienzsteigerung im Bereich der touristischen Infrastruktur durch die Nutzung von Synergien und sorgt für eine gemeinsame starke Stimme in der regionalen Tourismusregion.

31 Tourismusverbände in 48 Kärntner Gemeinden

Derzeit gibt es in Kärnten insgesamt 31 Tourismusverbände in 48 Kärntner Gemeinden, wovon 27 Tourismusverbände in einzelnen Gemeinden gegründet wurden. Der Tourismusverband Gerlitzen Alpe-Ossiacher See erstreckt sich über zwei Gemeindegebiete, im Rosental haben sich sechs Gemeinden bzw. Tourismusverbände zum Tourismusverband Rosental und in Südkärnten sechs Gemeinden zum Tourismusverband Geopark Karawanken zusammengeschlossen. Der größte Tourismusverband hat sich im Jahr 2022 im oberen Mölltal mit sieben Gemeinden zum Tourismusverband Mölltal zusammengeschlossen.