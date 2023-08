Fahrerflucht

Bub (8) auf Zebra­streifen nieder­gefahren: Fahrer (84) ignoriert Ampel und rast davon

Spittal an der Drau - Ein 84-jähriger Mann aus Spittal lenkte heute Nachmittag um 16.05 Uhr sein Auto auf der B99, Höhe des Burgplatzes, auf dem Linksabbiegestreifen von Norden kommend in Richtung Süden. Zur gleichen Zeit überquerte eine 31-jährige Frau aus Spittal und ein 43-jähriger Mann mit seinen beiden Kindern (11 Jahre und 8 Jahre) den Schutzweg bei Grünlicht von Westen in Richtung Osten.