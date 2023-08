Bergrettung im Einsatz

Kam plötzlich nicht mehr weiter: Frau verirrte sich in Mittagspause am Berg

Rasburg - Am 22. März 2023 um 15.12 Uhr wurde die Bergrettung Villach zu einem Einsatz in St. Jakob im Rosental gerufen. Eine 53-jährige Frau aus dem Bezirk Klagenfurt machte sich in ihrer Mittagspause auf dem Weg zur, auf 1.017 hm gelegenen, Rasburg (Rosenbach - Gratschenitzen). Am Weg zur Burg hat sie sich verirrt und kam plötzlich im steilen und unwegsamen Gelände nicht mehr weiter.

von Carolina Kucher