Gestern Abend Rettungs­hubschrauber im Einsatz: Junger Motorrad­fahrer bei Sturz schwer verletzt Seeboden - Gestern Abend, 22. Mai, kam ein 17-jähriger Motorradfahrer aus Spittal an der Drau im Freigebiet von Seeboden in einer Linkskurve zu Sturz. Die Ursache ist noch unbekannt.

Am 22. Mai, gegen 19.55 Uhr, lenkte ein 17-Jähriger aus dem Bezirk Spittal/Drau sein Motorrad auf der Katschberg Bundesstraße, B 99, im Freilandgebiet von Seeboden aus Gmünd kommend in Richtung Seeboden und kam dabei in einer langgezogenen Linkskurve aus unbekannter Ursache zu Sturz.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Das Motorrad prallte gegen die Leitschiene und schlitterte noch ca. 30 Meter der Fahrbahn entlang. Der 17-Jährige wurde durch den Sturz schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber RK1 in das LKH Villach eingeliefert.