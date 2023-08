Er wurde verletzt Sturz: Villacher Motor­radfahrer wurde über Leitplanke geschleudert Villach - Gestern, 22. Mai, gegen 20.27 Uhr, stürzte ein 19-jähriger Villacher auf der Villacher Alpenstraße mit seinem Motorrad. Er kollidierte mit der Leitplanke und wurde über diese geschleudert und kam dahinter zu liegen. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (75 Wörter) © Ivona Gavran

Am 22. Mai, gegen 20.27 Uhr, lenkte ein 19-jähriger Villacher sein Motorrad auf der Villacher Alpenstraße talwärts und kam in einer Linkskurve zu Sturz, kollidierte in weiterer Folge mit der Leitplanke und wurde über diese geschleudert und kam hinter der Leitplanke zu liegen.

Nachkommender Motorradfahrer leistete Hilfe

Ein weiterer Motorradfahrer leistete Erste Hilfe und verständigte den Rettungsdienst. Der 19-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Rettungsdienst in das LKH Villach eingeliefert.