Bei einem Unfall Frau wurde schwer verletzt: Junger Scooter-Lenker wird gesucht Graz/Ragnitz - Bereits am 10. Mai 2023 kollidierte ein bislang unbekannter E-Scooter-Fahrer mit einer 56-jährigen Fußgängerin. Wie sich später herausstellte, erlitt die Frau eine schwere Verletzung. Die Polizei sucht nun zur Klärung des Unfalls nach dem jungen Scooter-Lenker.

Gegen 17.30 Uhr kam es an jenem Mittwoch Anfang Mai im Bereich Heiplweg nahe des Ragnitzbaches zu einer Kollision zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern. Dabei kam sowohl die 56-jährige Grazerin, als auch der junge E-Scooter-Lenker zu Sturz. Dieser soll kurz darauf ohne weitere Worte aufgestanden und mit dem Scooter weiter gefahren sein. Die 56-Jährige hatte eigenen Angaben zufolge zu tun, um wieder auf die Beine zu kommen. Aufgrund von Schmerzen an der Hand begab sich die Frau in der Folge ins Krankenhaus. Dort wurde eine schwere Verletzung (Fraktur) an der Hand diagnostiziert, weshalb auch nachträglich Anzeige bei der Polizei erstattet wurde.

Helles und lockiges Haar

Vom zweitbeteiligten E-Scooter-Lenker sind bislang keine Daten bekannt. Laut Beschreibung soll es sich um einen jungen Mann im Alter von etwa 18 bis 20 Jahren (möglicherweise auch jünger) gehandelt haben. Er soll blonde/brünette sowie lockige Haare gehabt haben und dunkel bekleidet gewesen sein. Sein E-Scooter dürfte die Farbe grau gehabt haben. Die Verkehrsinspektion 1 (Tel. 059133/65-4110) der Grazer Polizei ersuchte den E-Scooter-Fahrer bzw. mögliche Zeugen, sich für die Klärung des Sachverhalts zu melden.