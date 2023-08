Gesundheitsresort statt Feriendorf? Bleibt das Europarcs Rosental zu? Feistritz im Rosental - Bereits seit Herbst 2022 ist das "Europarcs Rosental" geschlossen. Und möglicherweise bleibt es auch noch länger zu. von Redaktion 2 Minuten Lesezeit (255 Wörter) © EuroParcs GmbH

Im Jahr 2021 übernahm die holländische EuroParcs Group das Feriendorf Wahaha Paradise im Rosental und das Camping Village am Wörthersee von Eigentümer und Unternehmer Franz Petschnig. Im Juli 2021 erfolgte dann die Eröffnung des Europarcs Rosental. Seit Herbst 2022 ist dieser geschlossen.

Neues Konzept wird erarbeitet

Wie die Kronen Zeitung berichtet, arbeitet derzeit Europarcs Manager Pa­trick Pfurt­schel­ler mit seinem Team an einem neuen Konzept. Europarcs habe laut ihm sehr hohe Standards und “die im Rosental vergammelten Buden” würden diesen nicht entsprechen. Pfurtscheller könne sich auch durchaus vorstellen, dass ein Gesundheitsresort aus dem Feriendorf entstehen könne. Eine Wiedereröffnung sei erst frühestens im Jahr 2025 realistisch. Auch auf der Homepage findet man einen Hinweis: “Bitte beachte, dass der Ferienpark zurzeit geschlossen ist. Wir bauen um und renovieren, um unseren Gästen einen noch schöneren Urlaub bieten zu können. Es ist daher leider nicht möglich, bei uns zu übernachten“, steht dort geschrieben.

Bürgermeisterin verwundert

Bürgermeisterin Sonya Feinig (SPÖ) soll laut Krone aber verwundert auf die Neuigkeiten reagiert haben. Denn eine Woche vor der Landtagswahl soll Europarcs, mit dem Wunsch, östlich des Feriendorfs eine Wiese in ein Kurgebiet umzugestalten, zu ihr gekommen sein. So soll sie auch im März ein Gespräch mit den Verantwortlichen vereinbart haben, allerdings soll niemand erschienen sein. Pfurtscheller sagt zu dem Medium, dass er von dem Termin nichts gewusst hätte, er aber erst vor Kurzem im Amt wäre und deswegen nicht wisse, was sein Vorgänger besprochen habe.