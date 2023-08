An jüdische und israelische Organisationen Heidi Hortens Schmuck: Auktions­haus will nun Geld spenden Kärnten - Vom 3. bis 15. Mai fand beim amerikanischen Top-Auktionshaus "Christie's" eine bemerkenswerte Online-Versteigerung statt. Die Juwelen der verstorbenen Heidi Goëss-Horten, es handelt sich um über 700 wertvolle Schmuckstücke, sollten neue Besitzer finden. Der Schätzwert lag bei rund 150 Millionen US-Dollar. Nun will das Auktionshaus etwas davon spenden. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (167 Wörter) © Daniel Raunig Artikel zum Thema Schmuck von Heidi Horten brachte bisher 200 Mio. Dollar

Rund 200 Millionen Dollar (186 Millionen Euro) haben die Schmuckstücke von Heidi Horten bei der Auktion eingebracht. Dies übertrifft sogar den bisherigen Rekordwert, der bei einer Schmuckversteigerung erzielt wurde. Nun will das weltbekannte Auktionshaus “Christie’s” etwas spenden.

Geldspenden an jüdische und israelische Organisationen

Wie nun bekannt wurde, soll “Christie’s” verschiedenen jüdischen und israelischen Organisationen weltweit hohe Geldspenden angeboten haben. Dies berichtet die Zeitung, „The Jerusalem Post“. Denn der Mann von Heidi Horten soll eine Nazi-Vergangenheit haben. Die große Schmucksammlung Hortens soll vor allem daher rühren, dass ihr verstorbener Gatte sein Vermögen wegen des Holocausts gemacht hat, heißt es seitens des Mediums.

Spenden abgelehnt

Nicht jede Organisation ist mit einer Geldspende von “Christie’s” einverstanden und einige haben das Angebot abgelehnt. So auch das Holocaust-Gedenkmuseum Yad Vashem in Jerusalem. Dieses hat sich offiziell zur Annahme dieses Angebots von Christie’s geäußert und erklärt, dass sie aufgrund der Herkunft der Gelder eine Spende abgelehnt haben, heißt es in der “The Jerusalem Post”.