Überstunden mit Belohnung Not­stand in der Kinder­chirugie: Grazer Uni­klinik ringt um Personal Graz - Das Uniklinikum in Graz hat in letzter Zeit mit einem drastischen Personalmangel zu kämpfen. Um eine Urlaubssperre der zu vermeiden, versucht man Mitarbeiter aus anderen Krankenhäusern sicher zu stellen. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (232 Wörter) SYMBOLFOTO © LKH-Univ. Klinikum Graz / Marija Kanizaj

Der massive Personalmangel in den Krankenhäusern nimmt kein Ende. Auch in den Spitälern der Steiermärkischen Krankenanstaltengesellschaft (Kages) ist dies deutlich zu spüren. Besonders hart betroffen ist das Uniklinikum Graz.

Kinderchirurgie stark betroffen

Unter anderem mussten die Betten auf der Abteilung für innere Medizin um ein Drittel gekürzt werden. Grund dafür sind fehlende Kräfte in der Pflege. Geplante Operationen müssten in anderen Krankenhäusern immer wieder verschoben werden, da Patienten nach zum Beispiel Ordens-Spitälern umgeleitet werden. Besonders hart vom Personalmangel betroffen sind vor allem die Kinderklinik und Kinderchirurgie. Eine Besserung in den bevorstehenden Sommermonaten ist vorerst nicht in Sicht.

Zusätzliche Dienste auf Überstundenbasis

Momentan können auf der Kinderchirurgie höchstens drei von insgesamt fünf OP-Tischen eingesetzt werden, und das obwohl es als Alleinversorger der gesamten Steiermark gelte. Improvisieren steht momentan an der Tagesordnung. Die Kages bittet nun, dass Mitarbeiter aus anderen Spitälern , speziell aus dem OP-Pflegebereich, in der Uniklinik “aushelfen”. Zusätzliche Dienste auf Überstundenbasis oder eine zeitliche befristete Dienstzuteilung wären hierfür die Lösung. “Im Falle einer Dienstzuteilung stellen wir neben der anfallenden Dienstzuteilungsgebühr eine einmalige Belohnung in der Höhe von 1.000 Euro pro Monat in Aussicht”, heißt es laut Medienberichten von Seiten der Kages-Direktoren. Die kinderchirurgische Versorgung einzuschränken sei laut den Direktoren keine Alternative. Auch eine Urlaubssperre der Mitarbeiter wolle man vermeiden.