Zeitreise in die wilden 90er Jahre Ein Sommer wie früher: Gewinne 2 Tickets für die große 90s-Party Geopark Naturarena Sonneggersee - Bist du bereit, in die wilden und verrückten 90er Jahre zurückzukehren? Dann nutze die Chance und sichere dir zwei Tickets für die Antenne Kärnten 90s LIVE Party am 22. September 2023 in der Geopark Naturarena. Worauf noch warten? Mitmachen und gewinnen! von Alina Gursch 4 Minuten Lesezeit (499 Wörter) Werbung © pexels.com/ Aleksandr Neplokhov

Ready für eine aufregende Zeitreise in die wilden und unvergesslichen 90er Jahre mitzukommen? Antenne Kärnten und Semtainment möchten dich herzlich dazu einladen, Teil des größten 90’s Events in Kärnten zu sein. Am 22. September 2023 verwandelt sich die atemberaubende Geopark Naturarena Sonnegger See in den heißesten Veranstaltungsort für eine unvergleichliche Party im Stil der 90er Jahre! Und das Beste daran: Du hast die Chance, zwei Stehplatztickets für dieses Event zu gewinnen!

SOMMERAKTION Sichere dir ermäßigte Tickets für ausgewählte Konzerte, wie Antenne Kärnten 90's LIVE, mit dem Rabattcode "SOMMER23". Nur 50,40 Euro statt 62,40 Euro pro Ticket. Jetzt auf oeticket.com und www.semtainment.at!

90er Hits zum Leben erweckt!

Erinnerst du dich noch an die Hits, die damals in den Clubs und Radiostationen rauf und runter gespielt wurden? Von “What is Love” über “Rhythm is a Dancer” bis hin zu “Coco Jamboo”, “It’s my Life” und “Cotton Eye Joe” – die legendären Songs der 90er werden an diesem Abend wieder zum Leben erweckt. Aber das ist noch nicht alles! Wir haben für dich die Crème de la Crème der 90er Jahre Acts eingeladen: HADDAWAY, MR. PRESIDENT, DR. ALBAN, REDNEX und SNAP! werden die Bühne rocken und dich mit ihren mitreißenden Performances zum Tanzen bringen.

Save the date: Antenne Kärnten 90s LIVE Wann: 22. September 2023 Wo: Geopark Naturarena Sonnegger See Einlass: Ab 18 Uhr Konzert: Ab ca. 20 Uhr Tickets ab sofort erhältlich bei oeticket, bei allen Ö-Ticket Vorverkaufsstellen des Landes, wie den Raiffeisenbanken Kärnten, oder direkt beim Veranstalter via Mail an [email protected]. Weitere Infos findest du auf www.semtainment.at und https://www.facebook.com/semtainment

Mach mit bei unserem Gewinnspiel Wir verlosen gemeinsam mit Semtainment zwei Stehplatztickets für die Antenne Kärnten 90's LIVE Party! Mitmachen ist einfach: Like dieses Gewinnspiel auf Facebook und verrate uns in den Kommentaren, wer mit dir dieses coole Konzerterlebnis genießen darf. Viel Glück!

