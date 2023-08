Grund ist ein Wasserrohrbruch

Darum ist eine ganze Ortschaft derzeit ohne Wasser

Kaning - Am Samstag gab es in der Ortschaft Kaning, Gemeinde Radenthein, einen Wasserrohrbruch. Dieser führte dazu, dass die Wasserversorgung unterbrochen wurde. An einer Lösung wird aber schon gearbeitet.

von Redaktion 1 Minute Lesezeit (105 Wörter)