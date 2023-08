Brand Blitz eingeschlagen: Scheune brennte lichterloh Bad Blumau/Hartberg-Fürstenfeld - Ein Blitzschlag dürfte Montagabend, 22. Mai 2023, einen Brand in einer Holzscheune ausgelöst haben. Verletzt wurde niemand. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (105 Wörter) SYMBOLFOTO © Freiwillige Feuerwehr Feistritz im Rosental

Gegen 19.15 Uhr befand sich ein 71-Jähriger in seinem Wohnhaus, als ein Blitz in dieses einschlug. Da im gesamten Haus kein Strom war, begab er sich in den Keller und bemerkte, dass die Sicherungen im Zählerkasten defekt waren. Währenddessen dürfte ein weiterer Blitz in die daneben befindliche Scheune eingeschlagen haben.

Plötzlicher lauter Knall

Durch den lauten Knall begab sich der 71-Jährige ins Freie und sah den Brand in der Scheune. Einsatzkräfte der Feuerwehren Bierbaum an der Safen, Bad Blumau und Fürstenfeld löschten den Brand. An der Scheune sowie am Wohnhaus entstand Sachschaden in derzeit unbekannter Höhe.