Um 19 Uhr Deswegen schließt Hofer jetzt früher Kärnten/Villach - Seit gestern, 22. Mai, schließen die Hofer Filialen in Villach und im großen Teil Kärntens um 19 Uhr, statt um 20 Uhr. Man wolle sich den Bedürfnissen der Kunden anpassen, heißt es seitens des Discounters. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (110 Wörter) © Hofer

Seit gestern, 22. Mai 2023, schließen die Hofer Filialen in Villach und größtenteils auch Kärnten um 19 Uhr statt um 19.30 oder 20 Uhr. Doch warum ist das so?

Öffnungszeiten werden angepasst

Auf Anfrage von 5 Minuten erklärt eine Pressesprecherin des Konzernes: “Ab 22. Mai 2023 werden die Öffnungszeiten bei einem Großteil der Kärntner Filialen gemäß dem Einkaufsverhalten unserer Kundinnen und Kunden angepasst.” Einem 5 Minuten Leser, der über Social Media beim Discounter die Frage stellte, warum in Villach nun früher zu gesperrt wird, antwortete dieser: “…Der Zeitraum zwischen 19 und 20 Uhr wird von unseren Kunden jedoch so wenig genutzt, dass wir die Öffnungszeiten angepasst haben.” Was sagst du zu den neuen Öffnungszeiten?