Regenschirm mitnehmen

So stark fällt das heutige Gewitter aus

Kärnten - Noch scheint die Sonne in Kärnten, aber am Nachmittag erwartet uns leider ein Wetterumschwung und es kann in fast ganz Kärnten zu Gewitter kommen.

von Redaktion 1 Minute Lesezeit (108 Wörter)