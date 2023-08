Leichter Hagel möglich Blitz und Donner: Gewitter­front zieht durch die Steiermark Steiermark - Die warmen sommerlichen Temperaturen ziehen auch häufig viele Gewitter mit sich. Auch heute ist in der Steiermark mit einigen Blitzen und Gewittern zu rechnen. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (98 Wörter) SYMBOLFOTO © Thomas Kaiser

Der Vormittag verläuft im grünen Herzen Österreichs noch recht freundlich. Viel Sonne macht sich breit und es ist angenehm warm. Doch dieses Wetter hält nicht mehr lange an.

Blitz und Donner machen sich breit

Speziell am Randgebiet der Steiermark ist ab Mittag mit teils heftigen Gewittern zu rechnen. Besonders stark betroffen seien die Grenzen zu Kärnten und dem Burgenland. Spätestens am Nachmittag sollen Blitz und Regen auch den Grazer Raum einnehmen. Vereinzelt sollen die Regenschauer auch stärker ausfallen. In manchen Teilen des Landes ist unter anderem auch mit leichten Hagelschauern zu rechnen.