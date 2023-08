Produktrückruf bei Hofer Erdnuss-Allergiker aufgepasst: Dieses Produkt solltet ihr lieber nicht essen Steiermark - Achtung, Hofer ruft ein beliebtes Produkt zurück. Konkret geht es um das Natur Aktiv BIO-Mandelmus - Sorte „weiß“ - MHD 28. September 2023 und 29. September 2023. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (227 Wörter) © HOFER

Allergiker müssen bei diesem Produkt besonders aufpassen: Denn das Natur Aktiv BIO-Mandelmus – Sorte „weiß“ – von Hofer wird zurückgerufen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass in dem betroffenen Produkt Erdnüsse enthalten

sind.

Um dieses Produkt geht es:

Das Produkt Natur Aktiv BIO-Mandelmus – Sorte „weiß“ – MHD 28. September 2023 und 29. September 2023 des

Lieferanten HMF Food Production GmbH & CO. KG wird aus Gründen des vorsorglichen Verbraucherschutzes durch den Lieferanten HMF Food Production GmbH & CO. KG und die HOFER KG zurückgerufen. Es kann nämlich nicht ausgeschlossen werden, dass in dem betroffenen Produkt Erdnüsse enthalten sind. Aufgrund der möglichen allergischen Reaktion durch den Verzehr sollten Personen mit einer Erdnuss-Allergie den Rückruf unbedingt beachten und das betroffene Produkt keinesfalls konsumieren. Für Personen ohne Erdnuss-Allergie ist das Produkt weiterhin uneingeschränkt zum Verzehr geeignet.

Um dieses Produkt handelt es sich. © Hofer

Verkauf wurde gestoppt

Das Produkt war ab August 2022 in Österreich in allen Filialen der HOFER KG erhältlich. Der Verkauf des Produktes wurde sofort gestoppt. Das Produkt kann in allen HOFER Filialen zurückgegeben werden. Den Kaufpreis bekommen Kunden selbstverständlich auch ohne Kaufbeleg rückerstattet. Diese Warnung besagt nicht, dass die Gefährdung vom Erzeuger, Hersteller oder Vertreiber verursacht worden ist. Für eure Rückfragen wurde von der HOFER KG eine Hotline eingerichtet, die unter folgender Telefonnummer erreichbar ist: +43 5 70 30 355 00 (Mo-Fr 7:15-20 Uhr und Sa 7:15-18 Uhr)