Über ein Jahr später Nach brutalem Mord: 24-jähriger Tatverdächtiger nun vor Gericht Graz - Am Montag, 7. Februar 2022, fand man eine damals 41-Jährige nach einem Brand tot in ihrer Wohnung vor. Ermittlungen ergaben, dass es sich um einen Mord handelte. Ein Rumäne soll knapp 140 Mal auf sein Opfer eingestochen haben. Nun wird vor Gericht verhandelt. von Janine Ploner 2 Minuten Lesezeit (271 Wörter)

Am Montag, den 7. Februar 2022, fand man eine damals 41-Jährige Frau nach einem Brand tot in ihrer Wohnung vor. Ermittlungen ergaben, dass es sich um einen Mord handelte. Die Tatwaffe war eine Schere, mit der der Tatverdächtige mittlerweile 24-jährige Rumäne 136 Mal auf sein Opfer eingestochen hat. Er zeigte sich kurze Zeit später geständig. – wir berichteten ausführlich. Nun, etwas über ein Jahr später beginnen die Verhandlungen am Grazer Landesgericht.

Kurz vor der Tat kennengelernt

“Tatsache ist, dass sie sich am Bahnhof kennengelernt haben, dort gemeinsam eine Zigarette geraucht haben und gemeinsam getrunken haben”, bestätigte Hansjörg Bacher, Sprecher der Grazer Staatsanwaltschaft, gegenüber 5 Minuten. Anschließend seien die beiden in die Wohnung des Opfers gegangen, wo dann auch nach einigen Stunden die Tat geschah. Über das Mordopfer sagt Bacher: “Es wird davon ausgegangen, dass sie sich immer wieder dort [am Bahnhof] aufgehalten hat.”

Über ein Jahr später beginnen die Verhandlungen

Aufgrund des vorliegenden Ermittlungsergebnisses ordnete die Staatsanwaltschaft Graz zum damaligen Zeitpunkt die Festnahme des Verdächtigen an. Der Rumäne wurde vorübergehend in das Polizeianhaltezentrum Graz eingeliefert. Auch in der Schweiz soll er bereits eine Frau ermordet haben. Nach dem Mord in der Grazer Wohnung soll er einen Brand gelegt haben, um seine Spuren zu verwischen. Nur wenige Minuten später fiel der der Polizei ins Radar, da er sturzbetrunken am Bahnhof randalierte. Eine strafrechtliche Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum wird nun Seitens der Staatsanwaltschaft gefordert. Ab heute, Dienstag, 23. Mai 2023, soll ein Geschworenengericht über das Strafausmaß des Angeklagten entscheiden. Für den 24-jährigen Tatverdächtigen gilt die Unschuldsvermutung.