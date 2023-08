Cool!

Geheimnis gelüftet: Das sind die Teilnehmer bei Mein Lokal, Dein Lokal

Villach & Klagenfurt - Derzeit sind die Dreharbeiten zu Mein Lokal, Dein Lokal in Kärnten, die diese Woche stattfinden, in vollem Gange. Das Geheimnis der Teilnehmer wurde heute gelüftet. Die Teilnehmer sind das See.Gast.Haus in Krumpendorf, Mario’s in Velden, Gegendtalerhof in Treffen, das Lendring in Klagenfurt und das Gasthaus Messnerei am Sternberg.

© Gasthaus Messnerei am Sternberg