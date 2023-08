Rund 13.000 Gleistragplatten Letzte Platte montiert: Koralm­tunnel nun auf Schiene Graz/Klagenfurt - Der 33 km lange Koralmtunnel ist voll auf Schiene: Derzeit wird der Megatunnel komplett mit Schienen und jeder Menge Bahntechnik ausgestattet. Heute wird die letzte von insgesamt rund 13.000 Gleistragplatten montiert. von Janine Ploner 2 Minuten Lesezeit (350 Wörter) © ÖBB/Chris Zenz

Die Koralmbahn ist im Zielsprint. An der gesamten Strecke zwischen Graz und Klagenfurt wird unter Hochdruck gearbeitet. Und auch beim Herzstück – dem 33 km langen Koralmtunnel – geht es derzeit Schlag auf Schlag: Heute, Dienstag 23. Mai 2023, wird die letzte von rund 13.000 Gleistragplatten montiert. Jede Einzelne ist über fünf Meter lang und wiegt mehr als fünf Tonnen. Darauf werden 120 Meter lange Schienenstücke befestigt und verschweißt, auf denen Züge ab Ende 2025 mit bis zu 230 km/h durch die Koralpe fahren.

Schienentransport per Schiene

Bei dieser finalen Bauphase sind bis zu 400 Menschen im Einsatz. Bis zu zehn Transportzüge bringen die Mannschaften und das Material täglich in den Tunnel – rund um die Uhr, sieben Tage die Woche. ÖBB-Projektleiter Klaus Schneider: „Die umweltfreundliche Anlieferung der Gleistragplatten war uns ein besonderes Anliegen. Die Betonteile wurden bei der Produktionsstätte in Niederösterreich verladen und per Zug über die steirischen Portale direkt in den Tunnel gebracht. Auf diese Weise konnten viele Transporte auf der Straße eingespart werden.“

Und so geht es weiter

Damit Züge in 45 Minuten von Graz nach Klagenfurt fahren können, braucht es mehr als „nur“ einen Tunnel und Schienen. Zunächst müssen die letzten verbliebenen Schienenstücke auf den Gleistragplatten montiert werden. Parallel wird eine ganze Reihe technischer Anlagen und unzählige Kilometer Kabel verbaut – für den Erschütterungsschutz, den Lärmschutz, die Tunnelsicherheit, die Kommunikationseinrichtungen, die Signalisierung und elektronische Stellwerke. Zum Schluss kommt die Oberleitung mit innovativer Deckenstromschiene. Sie sorgt dafür, dass Züge umweltfreundlich per Bahnstrom mit hohen Geschwindigkeiten unterwegs sein können

Die letzte Gleistragplatte wurde nun montiert. © ÖBB/Chris Zenz © ÖBB/Chris Zenz

Digitaler Zwilling erleichtert Wartungen

Damit diese Fülle an Technik in Zukunft effektiv gewartet werden kann, gibt es vom Koralmtunnel und anderen Bauwerken entlang der Koralmbahn jeweils einen digitalen Zwilling. Das bedeutet, dass das Bauwerk per „Building Information Modeling“ (BIM) geplant und umgesetzt wurde. Der Begriff steht für die digitale und vernetzte Planung, den Bau und die Bewirtschaftung. Über den digitalen Koralmtunnel können jederzeit und überall sämtliche Information über Materialien, Mengen oder Leitungen abgerufen werden. Damit ist der Koralmtunnel auch bei der Digitalisierung ein Vorreiterprojekt.