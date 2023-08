Arneitz eröffnet Eventserie bei freiem Eintritt

Der Faaker See ruft: Auf zur Pfingstdisco beim Arneitz!

Arneitz / Faakersee - Wer meint zu Pfingsten in die Ferne schweifen zu müssen, dem bleibt heuer einiges an Kilometern erspart. Im Arneitz Village am Faaker See findet dieses Wochenende der große Auftakt der Eventsaison statt: Mit einer großen Pfingstdisco am Samstag, dem 27. Mai 2023. Doppelter Spaß, halber Weg und kostenloser Eintritt garantiert!

