Kärntner im Verdacht In Lignano gewürgt: Grazer Ö3 Moder­atorin geschockt Lignano/Steiermark - Ö3 Moderatorin Elke Rock wollte einen schönen Familienurlaub in Lignano verbringen. Leider kam alles anders. Sie wurde von einem Mann gewürgt, der laut Akzent möglicherweise ein Kärntner war. von Janine Ploner 2 Minuten Lesezeit (279 Wörter) © Philipp Lipiarski / www.goodlife.crew.at

Ö3 Moderatorin Elke Rock wollte einen schönen Urlaub mit ihrem kleinen Sohn in Lignano verbringen. Dann kam es zu einem Vorfall, der sie sichtlich schockiert und ihr lange in Erinnerung bleiben wird. Sie wurde von einem Hotelnachbarn gewürgt, dieser könnte laut ihr Kärntner gewesen sein…

“Host du a Problem”

Mitten in der Nacht hörte die gebürtige Grazerin Geschrei aus dem Nachbarzimmer. Zwischen einem Pärchen kam es zu einem lautstarken Streit. Die beiden sollen offensichtlich alkoholisiert gewesen sein. Irgendwann entschloss sich Rock bei den Nachbarn anzuklopfen, in der Hoffnung, dass sie realisieren würden, wie laut sie wären. Doch dann kam alles anders. Ein Mann öffnete ihr die Türe und soll ihr “Host du a Problem” entgegen gebrüllt haben. Und dann soll er sie am Hals gepackt haben und sie gewürgt haben. Die Lebensgefährtin des Mannes konnte ihn dann schlussendlich, dazu bringen aufzuhören. Was der Moderatorin bleibt, sind nicht nur die sichtbaren Spuren, sie verspürt einen viel tieferen Schmerz.

Sohn im Nebenzimmer

Bei dem Vorfall lag ihr 5-jähriger Sohn nebenan im Bett. Elke Rock informierte dann die Rezeption über den Vorfall. Das Pärchen ist dann von der Hotelbesitzerin am nächsten Morgen rausgeschmissen worden, schreibt sie in ihrem emotionalen Posting auf instagram. Dem Dialekt nach, könnten es zwei Kärntner gewesen sein, meint die Moderatorin. Sie ist noch immer fassungslos über den Vorfall, leidet darunter. So sehr, dass sie sich “Hilfe beim Verarbeiten eigener Hilflosigkeit” holt. Und einen Selbstverteidigungskurs machen will.