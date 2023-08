Am 26. Mai Jetzt aber: Silbersee-Opening findet statt Villach - Jetzt aber: Am Freitag, 26. Mai, wird wieder das traditionelle und beliebte Silbersee-Opening gefeiert. Bürgermeister Günter Albel, Jugendreferentin Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser und der Jugendrat laden herzlich ein. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (188 Wörter) © Stadt Villach/Karin Wernig

Das Warten hat sich gelohnt, denn aus heutiger Sicht wird beim traditionellen und beliebten Silbersee-Opening das Wetter perfekt. Am kommenden Freitag, den 26. Mai, wird also in Villach der Sommer offiziell eröffnet. „Wir freuen uns schon auf die große Party, die seit vielen Jahren ein absoluter Fixpunkt für die Jugend in unserer Stadt ist. Jede Menge Action und Spafl sind garantiert“, sagt Bürgermeister Günther Albel.

Seit mehr als 30 Jahren Gratisbaden

Seit mehr als 30 Jahren ist am Silbersee Gratisbaden möglich. „Besonders bei Villachs Jugendlichen hat sich der Strand mit den vielen sportlichen Zusatzangeboten beliebt gemacht“, weiß Jugendreferentin Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser. Auch der neu gewählte Villacher Jugendrat lädt zum Opening ein – die Veranstaltung gehört zum breiten Repertoire des Gremiums, das die Lebenswelt der jungen Menschen in Villach aktiv mitgestaltet.

Live-DJ sorgt für Stimmung

Tennis, Tischtennis, Boccia und Beachvolleyball werden am Silbersee mit großer Begeisterung gespielt, die Calisthenics-Anlage ist gut genutzt. Am kommenden Freitag wird dann zusätzlich noch Wasseraction geboten, es gibt SUPs, ein Streetworkout und natürlich das farbenfrohe Holi-Fest. Ein Live-DJ sorgt für den guten Ton.