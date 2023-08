Auf einer Baustelle Ladekran knickte in der Mitte: Einsatz­kräfte vor Ort Pörtschach - Derzeit sind Polizeibeamte und eine Feuerwehr in Pörtschach vor Ort. Dort ist auf einer Baustelle ein Ladekran in der Mitte geknickt. #Update: Bis 15 Uhr war die B 83 Kärntner Straße für den gesamten Verkehr gesperrt, mittlerweile ist sie wieder befahrbar. von Redaktion 2 Minuten Lesezeit (280 Wörter)

Heute kam es auf einer Baustelle in Pörtschach in der Klagenfurter Straße zu einem Unfall. Ein Ladekran ist gekippt und in der Mitte geknickt, die Ursache ist derzeit noch unbekannt, bestätigt ein Floriani der Freiwilligen Feuerwehr Pörtschach auf Anfrage von 5 Minuten.

Einsatzkräfte vor Ort

Die Feuerwehr war vor Ort, um das Öl zu binden und die Sicherungsmaßnahmen durchzuführen. Auch Polizeibeamte befinden sich bei der Baustelle. Zwei Kräne sollen den Ladekran wieder um heben. Es kann derzeit zu Verkehrsverzögerung in der Klagenfurter Straße kommen.

#Update – Plötzlich knickte der Rahmen des LKW ein

Wie die Polizei am Dienstagabend erklärte, verlud ein 51-jähriger Kraftfahrer aus Villach gerade Schachtringen auf der hiesigen Baustelle, als der Rahmen des LKW plötzlich einknickte. “Dadurch kam es zu einem Riss an der Dieselleitung, weshalb in weiterer Folge eine unbestimmte Menge an Treibstoff ausfloss”, so die Beamten. Durch den Vorfall senkte sich der ausgefahrene Arm des LKW zudem auf einen abgestellten Klein-LKW ab und beschädigte diesen leicht.

Ausgefahrene Stützarme verhinderten Schlimmeres

Nur durch die ausgefahrenen Stützarme des LKW konnte ein Umkippen auf die Fahrbahn überhaupt verhindert werden. “Sechs der acht Reifen befanden sich in der Luft”, schildern die Einsatzkräfte. Vorbeikommende Polizeibeamten alarmierten schließlich die Freiwilligen Feuerwehren Pörtschach und Pritschitz. Auch ein KFZ-Bergeunternehmen wurde für die sichere Bergung des defekten LKW angefordert. Während der Bergearbeiten war die B 83 Kärntner Straße bis zirka 15 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Eine großräumige Umleitung erfolgte über die A2 Südautobahn sowie lokal über die Gemeindestraßen. Personen wurden bei dem Vorfall glücklicherweise nicht verletzt.