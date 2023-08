Prozess 12-Jährige sexuell miss­braucht: Urteil steht fest Klagenfurt - Ein 18-jähriger Bosnier und ein 19-jähriger Kärntner wurden am heutigen Dienstag, dem 23. Mai 2023, wegen schweren sexuellen Missbrauchs am Landesgericht Klagenfurt verurteilt. Im Alter von 14 Jahren haben sich die beiden an einem 12-jährigen Mädchen vergangen. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (147 Wörter) VOR GERICHT © Daniel Raunig Artikel zum Thema Jugendliche sollen 12-Jährige sexuell missbraucht haben

Die Tat hat sich bereits im September 2018 zugetragen – wir haben berichtet. Die damals 14-jährigen Angeklagten hätten laut Medienberichten mit dem 12-jährigen Opfer Wahrheit oder Pflicht gespielt. Dabei haben sie das Mädchen schwer sexuell missbraucht, heißt es in der Anklageschrift. Darüber hinaus wird einem der beiden Angeklagten zur Last gelegt, am 16. März 2023 in Klagenfurt seine derzeitige Partnerin so heftig gegen das Fenster gestoßen zu haben, dass sie dadurch eine schwere Gelenkverletzung erlitt.

Urteil steht fest

Aufgrund dessen standen die beiden heute wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Unmündigen und schwerer Körperverletzung vor dem Landesgericht Klagenfurt. Zum Richter wurde Uwe Dumpelnik bestimmt. Im Rahmen des Prozesses wurde der 18-Jährige zu zwölf Monaten bedingter Haft verurteilt. Für den 19-jährigen Angeklagten endete der Tag mit einer Diversion und 60 Stunden gemeinnütziger Arbeit. Das Urteil ist rechtskräftig.