In Grönland Jahrhundert-Fund: Grazer Forscher berechnen Klima­wandel neu Graz - Eisbedeckung und Wetterverhältnisse in Grönland haben deutliche Auswirkungen auf das Klima in Europa. Jakob Abermann vom Institut für Geographie und Raumforschung der Universität Graz befasst sich deshalb intensiv mit den Umweltbedingungen auf der größten Insel der Welt. von Janine Ploner 2 Minuten Lesezeit (242 Wörter) © Elisa Auer

Gemeinsam mit Kollegen vom Know Center Graz und GEUS Dänemark hat er nun neue Erkenntnisse aus historischen Daten gewonnen, die unser Verständnis von Klimaänderungen verbessern können. Die Ergebnisse wurden in der Zeitschrift „Scientific Reports“ veröffentlicht.

Lokale Einflüsse oft unterschätzt

„Wir stießen auf mehrere hundert Seiten von bislang brach liegenden Messergebnissen, die Alfred Wegener vor knapp hundert Jahren auf seiner Grönland-Expedition gesammelt hatte“, berichtet Abermann. Der Meteorologe und Geophysiker Wegener war damals Professor an der Universität Graz. Seine Dokumentationen zur Beschaffenheit von Schnee und Eis sowie den Witterungsverhältnissen analysierten die Forscher nun und setzten sie mit aktuellen Messungen sowie Rekonstruktionen aus Klimamodellen in Verbindung. „Es ist erstaunlich, wie gut die Messungen in vielen Variablen mit den Modellierungen übereinstimmen“, so Abermann. Allerdings werden lokale Einflüsse in ihrer Komplexität nicht ausreichend berücksichtigt. Das hat wiederum Auswirkungen auf Berechnungen zur Entwicklung der Gletscher.

Gletscher deutlich verkleinert

„Spannend für uns ist, dass Wegeners Expeditionsjahre 1929 bis 1931 in eine außergewöhnlich warme Periode gefallen sind, aus der wir bis dato kaum Daten hatten. Vergleiche mit heute sind daher besonders relevant“, schildert der Meteorologe. Im Sommer 2022 errichtete das Forschungsteam der Universität Graz und des Know Center Graz ein Beobachtungsnetzwerk, um den Messergebnissen von damals aktuelle gegenüberstellen zu können. Der beobachtete Gletscher ist seit Wegeners Zeit an manchen Orten um 120 Meter dünner und um mehr als zwei Kilometer kürzer geworden.