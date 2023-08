70 Jahre Berufserfahrung

Dr. Anton Gradischnig ist ältester Rechts­anwalt Öster­reichs

Villach - Was kaum jemand weiß: In Villach arbeitet mit Dr. Anton Gradischnig im Alter von 93 Jahren der älteste Rechtsanwalt Österreichs. Als ihn 5 Minuten traf, war er gerade wieder am Weg zum Gericht. Seine Auftragsbücher sind randvoll. Die Klienten kommen aus ganz Kärnten, kaum jemand will auf seine 70 Jahre lange Berufserfahrung verzichten. Aktuell ist er indirekt Tagesgespräch: Ohne ihn hätte der Klagenfurter Flughafen nicht so viele wertvolle Grundstücke in seinem Besitz.

von Manfred Wrussnig