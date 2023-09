Hier erfährst du, wie du sie bekommst! In schweren Zeiten für euch da: Gratis Schuh-Aktion bei Ranacher! Kärnten - Alles wird teurer und viele Menschen haben bereits mit Existenzängsten zu kämpfen. Kommt dann auch noch ein medizinisches Problem hinzu, wissen viele oft nicht mehr weiter. Ferdinand Ranacher möchte nicht länger dabei zusehen und endlich handeln! Deshalb hat er, wie schon 2020, heuer wieder die Gratis-Schuh-Aktion ins Leben gerufen. von Carolina Kucher 5 Minuten Lesezeit (604 Wörter) Werbung Bei Ranacher kümmert man sich auch in schweren Zeiten um die Kunden! © Ranacher

„Die hohe Inflation hat für uns alle das tägliche Leben erheblich teurer gemacht. Da überlegen es sich viele zweimal, Schuhe und Einlagen zu erneuern. Vor allem das Stichwort “Altersarmut” macht mich traurig, denn genau diese Generation braucht oft medizinische Unterstützung”, erklärt Ranacher. “Ich finde, dass gerade unsere Gesundheit ein hohes Gut ist, das nicht an finanzielle Ressourcen gebunden sein sollte. Deshalb leisten wir hier einen sozialen Beitrag für diejenigen, die ohnehin schon mit sehr wenig auskommen müssen.“ Er und sein Team haben deshalb eine Aktion ins Leben gerufen, die den Menschen aus Kärnten wenigstens eine kleine Last von den Schultern nehmen soll – die sogenannte Gratis-Schuh-Aktion!

Hol dir jetzt deinen Gratis-Schuh! © Ranacher

Egal ob Pantoffel oder Straßenschuh – für dich ist es gratis!

Ja, ihr habt richtig gehört! Ihr erhaltet ein Paar Gesundheitsschuhe GRATIS! Als Ferdinand Ranacher im Juni 2020 das letzte Mal an gebührenbefreite Kunden ein kostenloses Paar seiner beliebten Pantoffel verteilte, war der Ansturm auf seine Filialen enorm. So konnte der Unternehmer hunderten Kärntnern eine Freude bereiten und sorgte gleichzeitig für gesunde Füße! „Auch wenn sich die Umstände im Vergleich zum Jahr 2020 für uns alle geändert haben, gibt es nach wie vor genug Kärntnerinnen und Kärntner, die unsere Unterstützung benötigen! Es ist mir ein persönliches Anliegen, dass jeder der gebührenbefreiten Kunden in den Genuss unserer tollen Aktion kommt!“ – ist sich Ferdinand Ranacher sicher und deshalb erhalten seine gebührenbefreiten Kunden diesmal nicht nur einen kostenlosen Pantoffel zu ihren Soft Einlagen, sondern können stattdessen auch einen modernen und bequemen Straßenschuh wählen. Ab 29. Mai startet die Aktion in allen Ranacher Filialen in Kärnten!

So kommt ihr zum Gratis-Schuh Du bist gebührenbefreit? Dann bekommst du beim Erhalt von einem Paar Maßeinlagen ein Paar Gesundheitsschuhe GRATIS! Wähle zwischen bequemen Pantoffeln für zu Hause oder modernen Schuhen. Sprich mit deinem Arzt und komm mit der Verordnung bei uns vorbei!

“Möchte den Menschen direkt helfen”

Es ist nicht die erste Aktion dieser Art, die Ranacher ins Leben gerufen hat: Seit Jahren überrascht er nicht nur seine Kunden mit exklusiven Angeboten und Entlastungen, sondern setzt sich auch aktiv für bedeutende soziale Projekte ein. Doch am allerliebsten ist es Ranacher, wenn er den Menschen direkt helfen kann. Mit großer Leidenschaft wurden in den vergangenen Jahren zahlreichen Familien mit Pflegebetten, Rollstühlen und anderen wichtigen Hilfsmitteln unter die Arme gegriffen. „Immer wieder erfahre ich von Menschen, die es in unserer Gesellschaft oft nicht so gut haben. Es freut mich, wenn ich Familien, die vom Schicksal hart getroffen wurden, helfen kann.“ Ranacher ist aber nicht nur für seine sozialen Projekte, sondern auch für die maßangefertigten Soft Einlagen bekannt.

Breites Sortiment in allen Farben

Die superdünnen, hochwertigen Soft Einlagen sind besonders beliebt und werden auch gerne in den modernen Gesundheitsschuhen getragen. Diese gibt es bei Ranacher in verschiedenen Farben. Sie stehen den Sneakers anderer Hersteller, was den Schnitt und die Farben anbelangen, um nichts nach. Neben den bekannten Soft Einlagen kann man auch Gesundheitsartikel, medizinische Produkte, moderne Gesundheitsschuhe und Pantoffel sowie Artikel für das Wohlbefinden im Sortiment der Firma Ranacher finden. Ein ebenfalls beliebter Bereich umfasst Produkte, wie praktische Alltagshelfer, Anzieh- und Eincremehilfen, Greifzangen, Gehstöcke und Bewegungstrainer.

Das sitzt - Ranacher nimmt euch die Last von den Schultern! © Ranacher

Ranacher erleichtert euch den Alltag

Im Bereich der Alltagshilfen hat sich Ranacher in den letzten Jahren einen Namen gemacht. Das umfangreiche Sortiment enthält zahlreiche Produkte, die eine Pflege zu Hause ermöglichen und erleichtern. Da die Nachfrage immer weiter zugenommen hat, wurde ein Großteil der Filialen um einen modernen Schauraum für Pflegeartikel erweitert. Die top-geschulten Mitarbeiter gehen individuell auf die Bedürfnisse eines jeden Kunden ein und beraten umfassend über die verschiedenen Möglichkeiten. Produkte, wie beispielsweise Rollmobile, können direkt vor Ort ausprobiert werden, um die individuell beste Lösung ermitteln zu können.