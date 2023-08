Jetzt im Reptilienzoo Exotische Schlange in Himmel­berg ausgesetzt Himmelberg - Eine sogenannte Hakennasennatter, auch Heterodon nasicus genannt, wurde am Sonntag beim Reptilienzoo Nockalm abgegeben. Sie wurde in Himmelberg entdeckt und gefangen. Der Fund wird dem Veterinäramt Feldkirchen gemeldet und das Tier einstweilen im Zoo verwahrt. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (108 Wörter) Die Hakennasennatter wurde am Sonntag in Himmelberg gefunden. © Reptilienzoo Nockalm

Eine Hakennasennatter wurde am Sonntag in Himmelberg gefunden und dann dem Reptilienzoo Nockalm übergeben. Da diese Schlange nicht heimisch ist in Kärnten, wurde sie entweder ausgesetzt oder ist ihrem Besitzer abgehauen, erklärt Peter Zürcher vom Reptilienzoo auf Anfrage von 5 Minuten.

Natter eher ungefährlich

Der Schlangenfund wurde Veterinäramt Feldkirchen gemeldet. Die Hakennasennatter kann in Tierhandlungen käuflich erworben werden, kommt aber eigentlich aus Nordamerika und ist nicht heimisch bei uns. “Grundsätzlich ist diese Schlange eher harmlos, aber sie hat dennoch sehr kleine Giftzähne”, meint Zürcher.