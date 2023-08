#BlockDieGewalt „Wunder­waffe“ gegen Kriminal­ität: So halten Polizisten die Jugend im Zaum Graz/Steiermark - Die Polizei, Stadt Graz, die „Thalheim Graz Giants“ sowie das „Wunderteam“ präsentierten am heutigen Dienstag, 23. Mai 2023, ein neues Präventionsprojekt für Jugendliche in Graz. Es soll eine Antwort auf das Phänomen der Jugendkriminalität sein. von Janine Ploner 3 Minuten Lesezeit (422 Wörter) Das Team #BlockDieGewalt – Kipperer (Giants), Heiland (Polizei), Lang (Giants), Stadtrat Hohensinner, Reinberg (Wunderteam) © Katharina Plozner

Das neue Projekt ist eine gesamtgesellschaftliche Reaktion auf die zunehmenden Herausforderungen im Bereich der Jugendkriminalität. „Auch wenn es in Graz per Definition aktuell keine Jugendbanden im herkömmlichen Sinne gibt, so verzeichnen wir dennoch vermehrt Jugendliche, die situativ und aus einzelnen Gruppierungen heraus zu Straftaten bereit sind. Dabei ist Gewalt oftmals der kleinste gemeinsame Nenner“, so Brigadier Thomas Heiland. Eine Auswertung der Kriminalstatistik hat gezeigt, dass diese zuletzt (2022) um knapp 22 Prozent auf insgesamt 5.683 Tatverdächtige und damit auf den statistischen Höchstwert der vergangenen zehn Jahren gestiegen ist.

Ursachen für Anstieg

Die Gründe für diesen Anstieg sind vielfältig: Die verstärkte Anzeigenbereitschaft von Lehrkräften durch vermehrte Prävention und Sensibilisierung, die zunehmende Digitalisierung und damit einhergehende „neue“ Straftaten (Drohungen via Messenger) sowie die generelle Steigerung der Aufklärungsquote über die vergangenen zehn Jahre hinweg sind nur einige der Gründe dafür. Experten sehen, neben dem zunehmend früheren Eintritt des Reifungsalters, jedoch auch den Verlust von familiären Beziehungen sowie den steigenden Bewegungsmangel als Ursachen für die zunehmende Gewalt unter Jugendlichen. „Bereits seit Frühjahr 2022 machen wir dieses wichtige Thema durch spezielle Kriminalanalyse und eigene Ermittlungsstrukturen sichtbar. So können wir Zusammenhänge einzelner Straftaten besser verstehen und mit zielgruppenorientierter Präventionsarbeit gegensteuern,“ so Heiland.

Sport als „Wunderwaffe“

Um genau das zu schaffen, sollen regelmäßige und gemeinsame American Football-Einheiten in Grazer Parks für einen möglichst niederschwelligen Kontakt zu Jugendlichen sorgen. Dies soll mögliche Probleme idealerweise gleich im Keim ersticken. Dabei sind neben den Coaches der Graz Giants auch das Wunderteam sowie Beamte der Grazer Polizei mit an Bord. Giants-Vorstand Christoph Kipperer weiß um den „Spirit“ des American Football-Sports bescheid. „Teamsport bietet nicht nur eine Möglichkeit, schnell viele neue Leute kennen zu lernen – Teamsport fördert vor allem die Zusammenarbeit. Egal welcher Herkunft – alle müssen zusammenarbeiten und sich gegenseitig aufeinander verlassen können. Nur so kann ein Team erfolgreich sein. American- bzw. Flag-Football fordert und fördert unter anderem genau diese Eigenschaft“, so der sportliche Leiter der aktuellen Nr. 1 in der Austrian Football League (AFL).

Polizist beim Werfen eines Footballs © Katharina Plozner Jersey-Übergabe mit Stadtpolizeikommandant Thomas Heiland, Stadtrat Kurt Hohensinner, Wunderteam-Coach Niko Reinberg und Giants-Vorstand Christoph Kipperer © Katharina Plozner

Begegnungen auf Augenhöhe

Vorfreude auf genau diese Teamarbeit haben auch Niko Reinberg und das vom Sozialministeriumsservice geförderte Wunderteam der Lebenshilfen Soziale Dienste GmbH. „Die Jugendlichen des Wunderteams freuen sich bereits sehr, dass sie American Football ausprobieren dürfen und unter anderem Polizisten als ‚Teammates‘ im Training kennenlernen können. Gemeinsamer Teamsport kann dabei helfen, gegenseitige Vorurteile abzubauen und sich auf Augenhöhe zu begegnen. Das finden wir gut und wichtig“, so Reinberg.